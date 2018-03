Skoki narciarskie. Poważny problem organizatorów turnieju Raw Air. Wdrażają plan rezerwowy

Pierwsza edycja turnieju Raw Air odbyła się w zeszłym sezonie. Organizują go cztery norweskie miejscowości: Oslo, Trondheim, Lillehammer i Vikersund. W ciągu dziesięciu dni najlepsi zawodnicy oddadzą 16 skoków. A do końcowych wyników turnieju są też wliczane rezultaty zawodników w kwalifikacjach i konkursach drużynowych. Dlatego też Raw Air można porównać do Turnieju Czterech Skoczni, gdzie do końcowej klasyfikacji liczą się skoki oddane podczas czterech konkursów indywidualnych. Różnica jest taka, że Raw Air to zdecydowanie bardziej intensywne zawody.

Tyle teorii, bo w praktyce wciąż w budżecie turnieju brakuje prawie miliona koron, czyli niemal pół miliona złotych.

Pierwotnie organizatorzy liczyli, że sprzedadzą kilka dużych pakietów sponsorskich, każdy miał być wart po około milion koron. Niestety, nie znaleźli się chętni, więc Norwegowie muszą wdrążyć plan rezerwowy. Zakłada on pozyskanie kolejnych sponsorów poprzez wykup mniejszych pakietów, tańszych niemal o pięć razy niż te, planowane pierwotnie.

Skąd się wzięły problemy?

Podczas niedawno zakończonych igrzysk zimowych w Pjongczangu skoczkowie norwescy mieli zakaz reklamowania tego turnieju, a wynikało to z przepisów MKOLu. Skoczkowie dopiero od 1 marca mogą promować ten turniej.

Pierwszą edycję norweskich zawodów wygrał Austriak Stefan Kraft, a drugie miejsce zajął Kamil Stoch. Teraz Stoch będzie bronił prowadzenia w klasyfikacji generalnej PŚ, wyprzedza Richarda Freitaga i Andreasa Wellingera.