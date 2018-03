Wspomnień czar. O Horrorze w Broendby na dużym ekranie!

Organizatorem pokazu specjalnego są Helios S.A i Ronin Studio. Udział w wydarzeniu potwierdziło liczne grono piłkarzy Widzewa, którzy wystąpili w pamiętnym dwumeczu Widzew - Broendby w 1996 roku gdy stawką był udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. To właśnie podczas rewanżu w Kopenhadze, Tomasz Zimoch sugestywnie i dramatycznie postawił jasne żądanie sędziemu. - Turku, kończ ten mecz!

Do dziś nie wiadomo, kto zdobył drugą bramkę dla Widzewa - Majak czy Wojtala? Część duńskich piłkarzy, pomimo upływu 22 lat, przekonuje, że gol padł ze spalonego. Na premierowy pokaz stawią się bohaterowie tamtych wydarzeń. Obecność potwierdzili: Maciej Szczęsny, Marek Citko, Paweł Wojtala, Sławomir Majak, Tomasz Łapiński i wielu innych. Nie zabraknie Franciszka Smudy, Andrzeja Pyrdoła i Tadeusza Gapińskiego, którzy wówczas tworzyli sztab szkoleniowy. Wśród zaproszonych gości spotkamy przedstawicieli PZPN z prezesem Zbigniewem Bońkiem na czele.

- Mam nadzieję, że to będzie wzruszający powrót do przeszłości - powiedział redaktor Tomasz Zimoch.

- Za nami półtora roku ciężkiej pracy, ponad 5000 km przejechanych po Danii i Polsce, blisko 10 godzin materiału do filmu, 15 dni zdjęciowych, 33 rozmówców. Efekt?! Poczekajmy do 19/03, na pierwsze oceny widzów - powiedział autor i producent obrazu, Maciej Szprync

- To będzie wzruszająca, sentymentalna podróż do Kopenhagi, okazja do wspomnień i refleksji. Znakomity czas i miejsce do spotkań kilku pokoleń, wielkiej widzewskiej rodziny - dodaje pomysłodawca projektu Maciej Szprync.

Wieczór premierowy poprowadzi redaktor Roman Kołtoń. Nie zabraknie niespodzianek, a widzowie będą mieli okazję by wylosować wiele pamiątkowych gadżetów i prezentów. Ponad 220 biletów trafi do otwartej sprzedaży. Bilety na pokaz specjalny będą dostępne w systemie łódzkiego kina Helios, najpóźniej od poniedziałku 05/03. Film trafi do repertuaru kina w kwietniu.

Patronem medialnym filmu jest Sport.pl.