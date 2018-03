Transfery. Manchester United chce kupić gwiazdę Lazio

Serb o hiszpańskich korzeniach jest pod obserwacją największych klubów Europy już od kilku miesięcy. W grudniu podczas spotkania Atalanty z Lazio (3:3), pomocnik rzymskiego klubu Sergej Milinković-Savić - na oczach skautów PSG, Barcelony, Juventusu oraz Chelsea i obu Manchesterów - strzelił dwa gole, oba bardzo ładne. W minioną niedzielę Lazio wygrało 3:0 z Sassuolo, a Milinković Savić znowu ustrzelił dublet. Raz celnie główkował, a raz popisał się kapitalnym strzałem zza pola karnego:

Ogółem 22-latek w sezonie 2017/18 w 24 meczach Serie A zdobył dziewięć bramek i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

Pomocnik Lazio wydaje się niezwykle uzdolnionym piłkarzem. Czasami - gdy odbiera piłkę i rozbija akcje rywali - przypomina gwiazdę Romy Radję Nainggolana. Innym razem - kiedy drybluje czy kopie z dystansu - robi to z gracją Paula Pogby. Z Francuzem porównywali go już dziennikarze portalu football-Italia.net.

Następca Pogby?

"Corriere dello Sport" twierdzi, że najpoważniejszym kandydatem do kupna Serba jest Manchester United. Być może transfer Milinkovicia Savicia znacząco wpłynie na pozycję Paula Pogby.

Francuz "dusi się" w Manchesterze i praktycznie od początku jego powrotu do Anglii, nie może wrócić do formy z Juventusu, kiedy swoją grą zachwycał całą Europę. Jose Mourinho coraz częściej zdejmuje go z boiska przed końcowym gwizdkiem. W ostatnich pięciu spotkaniach ligowych tylko raz rozegrał cały mecz. A prestiżowe spotkanie 1/8 finału z Sevillą rozpoczął na ławce, a w wyjściowym składzie zastąpił go 21-letni Scott McTominay

Liczby Pogby - w stosunku do oczekiwań wobec jego osoby - nie rzucają na kolana. Zagrał 18 meczów w Premier League, zdobył 3 bramki i zanotował 9 asyst.