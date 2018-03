Serie A. Piotr Zieliński wskazał swojego idola. I nie jest nim Kevin De Bruyne

- To będzie nowy Kevin De Bruyne - mówi o Piotrze Zielińskim trener Napoli, Maurizio Sarri. Trudno w dzisiejszej piłce o większy komplement dla ofensywnego pomocnika niż porównanie do gwiazdy Manchesteru City i reprezentacji Belgii.

- Porównanie mnie przez trenera do De Bruyne'a? To dla mnie wielkie wyróżnienie. Jestem wdzięczny za takie słowa, ale wiem, że muszę dużo poprawić i dalej się rozwijać - zaczął skromnie Zieliński.

I po chwili dodał: - Kevin to jeden z najlepszych piłkarzy na tej pozycji, udowadnia to w każdym meczu. Ale zawodnik, na którym się wzoruję, jest bardzo blisko mnie. To Marek Hamsik. Podpatruję go każdego dnia na treningu, chciałbym kiedyś stać się tak ważną postacią, jak on.