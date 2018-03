Premier League. Arsenal rozbity przez Manchester City

Z powodu bardzo niskiej temperatury powietrza i dużych opadów śniegu czwartkowe spotkanie stało pod znakiem zapytania. Ostatecznie jednak w północnym Londynie zdecydowano, że mecz się odbędzie, jednak warunki atmosferyczne wpłynęły na frekwencję na Emirates Stadium. Na obiekcie londyńczyków, mimo starcia z liderem Premier League, wiele było wolnych miejsc.

Ci kibice Arsenalu, którzy postanowili zostać w domach, wiele nie stracili. No chyba, że oklaskiwaliby grę rywali. Chociaż gospodarze Manchesteru City się nie przestraszyli i mieli swoje okazje do zdobycia bramki, to w zaledwie 33 minuty stracili aż trzy.

W 15. minucie pięknym strzałem w okienko Petra Cecha pokonał Bernardo Silva. 13 minut później kombinacyjną akcję Leroy'a Sane z Sergio Aguero wykończył David Silva. W 33. minucie Sane z bliska wpakował piłkę do siatki Arsenalu po kolejnej fantastycznej akcji zespołu Pepa Guardioli.

Arsenal tym samym ustanowił kolejny swój "rekord". Po raz pierwszy w historii Premier League zdarzyło się bowiem, by "Kanonierzy" stracili u siebie trzy gole jeszcze przed przerwą. Dopiero po raz piąty zdarzyło się też, by Arsenal przegrał na własnym boisku różnicą co najmniej trzech goli.

Po przerwie rozmiary porażki gospodarzy mógł zmniejszyć Pierre-Emerick Aubameyang. Mógł, ale nie wykorzystał rzutu karnego, który sędzia podyktował po faulu Nicolasa Otamendiego na Henrikhu Mkhitaryanie.