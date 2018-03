Lewis Hamilton najszybszy ostatniego dnia testów F1. "Ten tor stracił charakter"

Hamilton za kółko swojego nowego Mercedesa wsiadł popołudniu, pokonał 69 okrążeń i ustanowił najlepszy czas dnia 1:19.333. Był o ponad pół sekundy szybszy od Stoffela Vandoorne’a z McLarena (przejechał 110 okrążeń) oraz o blisko sekundę od Sebastiana Vettela z Ferrari (120 okrążeń).

Siódmy czas dnia miał Lance Stroll z Williamsa (1:21.142), a 15. Siergiej Sirotkin (1:31.979), ale on jako jedyny nie zaliczył pomiarowego okrążenia na slickach. Robert Kubica w czwartek nie testował, ale był cały czas obecny w garażu Williamsa.

Hamilton, mimo niewielkiej liczby okrążeń przejechanych nowym autem, był zadowolony z tego jak samochód się prowadził. I w zasadzie nie potrzebowałby już więcej testów. - Gdyby to ode mnie zależało, mógłbym się już ścigać w Australii. Tak naprawdę pół dnia testów wystarcza. Poza tym, jesteśmy tu po to, żeby się ścigać i mnie ciągnie do tej rywalizacji. Ale testy są potrzebne - stwierdził Brytyjczyk.

Mistrz świata skrytykował zmianę nawierzchni na torze Catalunya. - Nie jestem pewny, czemu zdecydowano się na wymianę asfaltu. Uważam, że to pieniądze wyrzucone w błoto. Im starsza nawierzchnia, tym tor ma więcej charakteru, a ten tor stracił go mnóstwo. W ostatnich 10 latach nie prowadziło mi się tu auta tak łatwo. Pewnie ma to związek z Moto GP, nasze serie mają w tej kwestii konflikt interesów. Oni chcą asfaltu gładkiego jak stół, a my sprawiamy, że tor jest wyboisty - mówił Hamilton.

- Tor jest jak dom. Stary dom ma w sobie mnóstwo charakteru, historii, wspomnień. Nowy tego nie ma. Na torze jest podobnie. Ja lubię, gdy tor jest już trochę zużyty, gdy jest trochę wyboisty, bo wtedy musisz włożyć więcej pracy w swoją jazdę. Jest wtedy trudniej, robi się zdradliwie, ale chodzi o to, żeby było większe wyzwanie - dodał.