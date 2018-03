Transfery. Manchester United chce kupić stopera Barcelony

Barcelona absolutnie nie chce się pozbywać kluczowego stopera, ale Anglicy chcą wykorzystać fakt, że w kontrakcie Francuza istnieje klauzula odstępnego, która wynosi "zaledwie" 60 mln euro.

Katalończycy już rozpoczęli rozmowy z Umtitim, aby przedłużyć jego kontrakt i wpisać nową sumę odstępnego. Obecna umowa 24-letniego Francuza o kameruńskich korzeniach wygasa w czerwcu 2021 roku.

Obie strony (zawodnik i klub) doszły do porozumienia w sprawie nowych warunków, ale problem polega na tym, że Barcelona musi się wstrzymać z przedłużeniem kontraktu Umtitiego do 1 lipca 2018 roku, a to przez ograniczenia wynikające z przepisów FFP (Finansowe Fair Play).

Barcelona kupiła latem m.in: Osmane`a Dembele i Philippe`a Coutinho, a przez ich wysokie pensje, klub nie może pozwolić sobie na kolejne podwyżki.

Umtiti zagrał w tym sezonie już w 28 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki i zbiera bardzo pozytywne recenzje.

Defensywa United spisuje się w tym sezonie naprawdę przyzwoicie. W 28 meczach ligowych straciła zaledwie 20 goli. W Premier League takim bilansem może się pochwalić jedynie Manchester City, który jest liderem ligi i ma przewagę trzynastu punktów nad Czerwonymi Diabłami.