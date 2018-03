Liga Mistrzów. Polskie drużyny w komplecie. Porażka PGE Skry na koniec fazy grupowej, piękny awans Chaumont VB 52

Spotkanie we Francji dla bełchatowian rozpoczęło się nie najlepiej. Podopieczni Roberto Piazzy przegrali dwie pierwsze partie, głównie ustępując rywalom w ataku – kolejno 48 procent skuteczności do 40 i 50 do 46.

Ich sytuację w trzecim secie poprawił Mariusz Wlazły, który w ofensywie prezentował 70 procentową efektywność. Na wynik pozytywnie wpłynęły też trzy punktowe bloki przyjezdnych, które utrudniły prowadzenie gry gospodarzom. Dobra dyspozycja Skry przeniosła się również na koleje rozdanie, w którym momentami goście prowadzili nawet 4 punktami (16:12). Tie-break rozpoczął się jednak dla nich niekorzystnie i cały czas gonili wynik (3:5, 9:10, 10:12). Choć mieli szanse w końcówce, to ich nie wykorzystali, tracąc punkty w polu serwisowym. Chaumont przypieczętowało sensacyjny awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów.

W obliczu słabej gry Bartosza Bednorza w ofensywie (0/6) i średniej postawy Nikołaja Penczewa (6/13) podstawową różnicą pomiędzy rywalami był rozkład ataku. Marcin Janusz decydował się głównie na grę przez atakującego (13/32 skuteczności Mariusza Wlazłego, 18 punktów w meczu), rzadziej korzystając z umiejętności Milada Ebadipoura (11/17, 11 punktów) oraz środkowych (po 10 ataków).

Mimo porażki Skra, podobnie jak Jastrzębski Węgiel i ZAKSA, awansowała do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Dla Chaumont VB 52 jest to historyczna promocja do kolejnej rundy rozgrywek.

Chaumont VB 52 - PGE Skra Bełchatów 2:3: (25:22, 25:19, 20:25, 22:25, 16:14)