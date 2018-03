Liga Mistrzów. Mistrzowska forma ZAKSY Kędzierzyn-Koźle! Podopieczni Andrei Gardiniego wygrali grupę!

Środowe zwycięstwo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odniosła bez jednego z filarów zespołu, Sama Deroo, który wciąż dochodzi do pełnej sprawności po kontuzji. Zespół z Opolszczyzny pewnie pokonał rywali z Izmiru, w dwóch pierwszych partiach utrzymując zdecydowaną przewagę.

ZAKSA wygrała w ataku (52 procent skuteczności do 36 procent oponentów), przegrała w przyjęciu (36 procent dokładności do 39), ale była lepsza w bloku (13:5). Choć siatkarze z Izmiru zaserwowali więcej asów (5:3), to popełnili też więcej błędów zza linii dziewiątego metra (16:14). Oba zespoły w sumie miały na swoim koncie tyle samo pomyłek (po 24).

Najwięcej punktów w zespole z Kędzierzyna-Koźla zdobyli Kamil Semeniuk (13 punktów, 25 procent w przyjęciu, 45 w ataku, 2 bloki, 2 asy), Maurice Torres (13 punktów, średnio 1 na 2 skończone akcje ofensywne, 3 bloki) oraz Mateusz Bieniek (12 punktów, prawie 90 procent w ataku, 4 bloki). Po drugiej stronie siatki tylko Gokhan Gokgoz utrzymał podobny bilans – 13 punktów.

Kędzierzynianie z 14 punktami (stosunek setów 17:7) wygrali grupę E Ligi Mistrzów i w bardzo dobrym stylu zameldowali się w kolejnej fazie rozgrywek.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Arkas Izmir 3:0 (25:17, 25:19, 25:23)