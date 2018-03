Miroslav Klose został honorowym obywatelem Opola

Władze Opola postanowiły uhonorować piłkarza, który urodził się w tym mieście, a gdy miał dziewięć lat wraz z rodzicami wyemigrował do Niemiec.

W środę piłkarz odebrał odznaczenie z rąk prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, a wieczorem spotkał się z dziećmi z niemieckojęzycznych szkółek piłkarskich w hali sportowej w Chrząstowicach.

- Ostatni raz byłem tu cztery lata temu u cioci. Rodzice dużo mi o mieście opowiadali. Dużo się też w Opolu zmieniło. Ważne dla mnie jest to, żeby dzieci znały Opole. Były tu nawet same. Ważne dla mnie, żeby podtrzymywać tradycje związane z Polską. Na pewno tu jeszcze przyjadę. Ten tytuł to dla mnie zaszczyt - mówił Klose cytowany przez SportoweFakty.pl

Klose to najlepszy strzelec niemieckiej reprezentacji. Napastnik zagrał w kadrze 137 meczów i strzelił 71 bramek. Klose to także król strzelców mundialu z 2006 roku oraz zawodnik, który ma w swoim dorobku najwięcej bramek strzelonych na mistrzostwach świata (16).