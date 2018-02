Horngacher podał skład na PŚ w Lahti. Kubacki przeziębiony, ale dostał powołanie

Stefan Horngacher zdecydował, że na Puchar Świata do fińskiego Lahti zabierze sześciu skoczków z kadry A. Wśród zawodników, którzy w czwartek polecą do Finlandii jest Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Hula, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Dawid Kubacki.

Kubacki zmaga się ostatnio z przeziębieniem, o czym pisał Dawid Bożek z Katowickiego Sportu. Wszystko wskazuje jednak na to, że Polak wystartuje w piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego. - Start był niepewny, ale jednak jadę do Lahti - mówi Kubacki. Właśnie dlatego trenerzy tak długo czekali z podaniem oficjalnego składu na na Puchar Świata.

Wszyscy w kadrze obawiają się choroby w grupie. Do końca sezonu pozostało zaledwie siedem konkursów indywidualnych, Kamil Stoch walczy o drugą w karierze Kryształową Kulę. Wirus w drużynie mógłby mocno przeszkodzić w osiągnięciu tego celu.

Wolny na Puchar Świata

Co ciekawe, Horngacher zdecydował, że do Lahti zabierze Jakuba Wolnego, który miał szansę na powiększenie limitu startowego dla Polski na ostatni period Pucharu Świata. 23-latek musiałby jednak wystartować w zawodach Pucharu Kontynentalnego i zająć tam dobre miejsca. Horngacher stwierdził jednak, że siedmioosobowy limit nie jest nam potrzebne, a Wolny powinien skakać w Pucharze Świata.

W Lahti zostanie rozegrany konkurs drużynowy oraz zawody indywidualne (3, 4 marca)