Młodzieżowy reprezentant Węgier piłkarzem Korony Kielce

Kecskes był piłkarzem Atalanty od 2010 roku. Włoski klub sprowadził 14-letniego wówczas zawodnika z juniorów węgierskiego zespołu Szeol SC. W seniorskiej drużynie Nerazzurrich Węgier jednak nigdy nie zadebiutował. Grał tylko w rezerwach i dwukrotnie był wypożyczany. Najpierw do Ujpestu, w barwach którego rozegrał 40 spotkań, a następnie do Bruk-Bet Termaliki.

W Niecieczy, do której Kecskes trafił w lipcu ubiegłego roku, rozegrał 13 spotkań. W styczniu wrócił do Włoch, a teraz na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Korony.

22-latek ma na swoim koncie 12 występów w reprezentacji Węgier U21. Portal "Transfermarkt" wycenia go na 300 tysięcy euro.