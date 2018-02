Buffon opowiedział o stosunkach ze Szczęsnym i zdradził o nim sekret

- Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Widać to m.in. na boisku, bo gdy Wojtek gra, to zawsze jest wyróżniającą się postacią. Dał nam wiele punktów i właśnie dzięki niemu wciąż znajdujemy się w czołówce tabeli - przyznał na początku Buffon.

Szczęsny w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W 12 z nich zachował czyste konto. Buffon wystąpił w czterech spotkaniach więcej. Dziesięciokrotnie nie dał sobie strzelić gola.

Reprezentant Polski bardzo dobrze wszedł do drużyny mistrzów Włoch i został "zaakceptowany" przez szatnię. Jedyne, z czym nowi koledzy Polaka mieli problem, to wymawianie jego imienia. - Mówimy na niego "Tek". To był w zasadzie jego pomysł, sam to wymyślił, bo we Włoszech wymówienie imienia "Wojciech" stwarza wiele problemów. Dla nas to nie do wymówienia - zdradził doświadczony bramkarz.

Szczęsny do Turynu został sprowadzony z myślą o tym, że podstawowym bramkarzem Juventusu zostanie dopiero w przyszłym sezonie. Wówczas swoją karierę ma zakończyć Gianluigi Buffon.