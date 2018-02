Maurico zostanie wypożyczony do Legii

"Mauricio, brazylijski obrońca grający w Lazio, w środę przejdzie testy medyczne, po których zostanie wypożyczony do Legii Warszawa. 29-letni zawodnik ma za sobą bogatą karierę w czołowych klubach najlepszych lig europejskich" - informuje oficjalna strona mistrzów Polski.

Mauricio jest zawodnikiem Lazio od stycznia 2015 roku. Obrońca w ciągu ostatnich trzech lat rozegrał dla rzymskiego zespołu 56 spotkań. W międzyczasie był wypożyczany do Sportingu Lizbona (z którego trafił do Włoch), i do Spartaka Moskwa. W barwach portugalskiej drużyny 29-latek zaliczył łącznie 52 występy, a w Moskwie zagrał w 11 meczach.

Zawodnik ma na swoim koncie m.in. zdobycie mistrzostwa Rosji, czy wicemistrzostwa Portugalii. Wychowanek Palmeiras może się również pochwalić grą w Lidze Mistrzów (5 meczów w barwach Sportingu) i dotarciem do 1/8 finału Ligi Europy (z drużyną Lazio). Portal "Transfermarkt" szacuje jego wartość na milion euro.