Ekstraklasa. Jagiellonia wygrywa z Legią. Drużyna Mamrota lepsza w każdym elemencie [OCENY JAGIELLONII]

Mariusz Pawełek: 4.

Nie miał zbyt wiele pracy, a jak już miał, to wykonywał ją bardzo solidnie. Dobrze wychodził do dośrodkowań i prostopadłych podań zagrywanych w kierunku Jarosława Niezgody. Tak jak w 35. minucie, kiedy napastnik Legii wyprzedził obrońców Jagiellonii i znalazł się w sytuacji sam na sam z Pawełkiem.

Guilherme: 4.

Wygrywał niemal wszystkie pojedynki główkowe. Dobrze prowadził defensywę Jagielonii, która często łapała zawodników Legii na spalonym.

Nemanja Mitrović: 4.

Podobnie jak Guilherme, bardzo dobrze wywiązywał się z zadań defensywnych. Popełnił jeden błąd dopuszczając do uderzenia głową Artura Jędrzejczka po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Strzał był jednak niecelny.

Ivan Runje: 4.

Zagrał na takim samym poziomie, jak cała defensywa Jagielonii - bardzo dobrym. Nie popełnił żadnego błędu i dobrze wywiązywał się ze swoich zadań.

Łukasz Burliga: 4+.

Świetnie wywiązywał się z zadań defensywnych i często podłączał się do ataku. W pierwszej połowie bardzo dobrze wyglądała jego współpraca z Przemysławem Frankowskim, który w drugiej części meczu przeniósł się na lewą stronę boiska.

Martin Pospisil: 4.

Stanowił idealne uzupełnienie dla Tarasa Romanczuka. Dobrze radził sobie w defensywie i wnosił dużo do gry ofensywnej. W 14. minucie miał okazję do zdobycia bramki, ale nie zdołał pokonać Arkadiusza Malarza.

Piotr Wlazło: 4.

Podobno, jeżeli o defensywnym pomocniku w trakcie spotkania nie mówi się zbyt dużo, to znaczy, że dobrze wykonuje on swoje zadania. Tak było w przypadku Wlazło. Przynajmniej do 88. minuty meczu. Właśnie wtedy pomocnik Jagiellonii idealnie dośrodkował piłkę w pole karne, a jego podanie wykorzystał Karol Świderski, który strzałem głową ustalił wynik spotkania.

Taras Romanczuk: 5.

Prezentował się bardzo dobrze w defensywie, często przerywał akcje Legii i panował nad środkiem pola. Posłał również kilka dobrych prostopadłych podań w kierunku skrzydłowych, Przemysława Frankowskiego i Arvydasa Novikovasa. Ostatnio Romanczuk otrzymał polskie obywatelstwo i może być brany pod uwagę przez Adama Nawałkę w kontekście powołania do reprezentacji Polski. Sam zainteresowany powiedział po meczu, że gdyby dostał powołanie, na pewno by je przyjął.

Arvydas Novikovas: 4+.

Obrońcy Legii kompletnie z nim sobie nie radzili. Z powodzeniem grał zarówno na lewej, jak i na prawej stronie boiska. Poza kilkoma groźnymi dośrodkowaniami pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Przemysławie Frankowskim.

Przemysław Frankowski: 5.

Jeden z najlepszych zawodników na boisku, szczególnie w pierwszej połowie. Często urywał się obrońcom Legii, a w 18. minucie wpisał się na listę strzelców. Jego bramka po wideoweryfikacji została jednak anulowana, ponieważ jeden z zawodników Jagiellonii w momencie podania znajdował się na spalonym. W końcówce pierwszej części gry dobrze zagrał do Romana Bezjaka, który został sfaulowany i wywalczył rzut karny.

Roman Bezjak: 4.

Bardzo aktywny w pierwszej połowie meczu. W kilkunastu pierwszych minutach meczu miał trzy okazje do zdobycia bramki, za każdym razem jego strzały bronił jednak Arkadiusz Malarz. W 43. minucie świetnie wyszedł do prostopadłego podania Przemysława Frankowskiego, po którym został sfaulowany i wywalczył rzut karny zamieniony na bramkę przez Arvydasa Novikovasa.

Cillian Sheridan: 3.5.

Wszedł na boisko w 79. minucie zmieniając Arvydasa Novikovasa i wniósł do gry Jagiellonii sporo ożywienia. Strzelił nawet gola, ale sędzia go nie uznał odgwizdując pozycję spaloną.

Karol Świderski: 4.

W 82. minucie zmienił Romana Bezjaka, i przypieczętował zwycięstwo Jagielonii. Tuż przed końcem meczu świetnie odnalazł się w polu karny, wykorzystał bardzo dobre dośrodkowanie Piotra Wlazło i strzałem głową pokonał Arkadiusza Malarza.

Rafał Grzyb grał zbyt krótko, by móc go ocenić.