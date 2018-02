Ekstraklasa. Legia - Jagiellonia 0:2. Poszukiwania formy Michała Pazdana trwają [OCENY LEGII]

Arkadiusz Malarz: 3.

Gdyby nie on, Legia przegrywałaby po pierwszej połowie zdecydowanie wyżej. Ratował mistrzów Polski w beznadziejnych sytuacjach. Do czasu. W 43. minucie źle ocenił sytuację, rzucił się pod nogi Bezjaka i spowodował rzut karny, którego na gola zamienił Novikovas.



Marko Vesović: 1.

Ma wielkie szczęście, że sędzia Daniel Stefański nie wyrzucił go z boiska już w pierwszej połowie. Atak na kolano przeciwnika powinien zakończyć się czerwoną kartką, nie żółtą. Słaby mecz reprezentanta Czarnogóry, który w końcówce osłabił zespół drugą żółtą kartką.

William Remy: 3.

Potwierdził, że świetnie czuje się w walce o górne piłki. Jest mocny fizycznie, ale mecz z Jagiellonią podkreślił jego braki szybkościowe. Ze zwrotnością też nie było najlepiej. Francuz zagrał jednak lepiej od Michała Pazdana.

Michał Pazdan: 1.

Błędy w ustawieniu, wyprowadzeniu piłki i komunikacji. Potwierdziła to już pierwsza akcja meczu, w której nie zrozumiał się z Arkadiuszem Malarzem. Poszukiwania formy reprezentanta Polski trwają. Gol Świderskiego na jego konto.

Artur Jędrzejczyk: 2.

Novikovas i Frankowski z łatwością wygrywali pojedynki z lewym obrońcą Legii. Piłkarze Jagiellonii byli po prostu szybsi. Dostosował się do poziomu grającej w osłabieniu Legii.

Eduardo: 2.

Zaczął dobrze. Szukał otwierających podań. Współpracował z Vesoviciem. Po czerwonej kartce dla Antolicia zgasł. Nie potrafił utrzymać się przy piłce, nie wspomagał kolegów w defensywie. W 37. minucie Romeo Jozak odesłał go na ławkę.

Krzysztof Mączyński: 3.

Jagiellonia miała wielką przewagę w środku pola. Pomoc Legii, po czerwonej kartce dla Antolicia, przestała być jednością. Reprezentant Polski wypadł lepiej od kolegów z pomocy, ale do ideału daleko.

Chris Philipps: 2.

Bardzo słaby mecz reprezentanta Luksemburga. Zagrał całe spotkanie i nie pokazał nic interesującego. W pierwszej połowie efektownie przegrał pojedynek biegowy z Przemysławem Frankowskim.

Domagoj Antolić: 1.

Brutalnym faulem w środku pola osłabił zespół już w 13. minucie. Sędzia Daniel Stefański ukarał go żółtą kartką, ale jego decyzję zmienił VAR. Słusznie. Czerwona kartka i plan Legii na mecz z Jagiellonią runął.

Kasper Hamalainen: 2.

Po czerwonej kartce dla Antolicia miał zdecydowanie więcej pracy w defensywie i nie wywiązywał się z niej dobrze. Fin swój potencjał najlepiej wykorzystuje, kiedy ma dobrą asekurację defensywnego pomocnika za swoimi plecami.

Jarosław Niezgoda: 3.

Napastnik Legii był całkowicie odcięty od podań. Kiedy miał piłkę pod nogami, próbował indywidualnych akcji. Wywalczył kilka rzutów wolnych na połowie Jagiellonii.

Łukasz Broź: 2.

Wszedł na boisko w 37. minucie, a zszedł z niego w 66. Kilka razy dobrze podłączył się do akcji ofensywnych, ale był bezradny w walce z obrońcami Jagiellonii.

Adam Hlousek: 2.

Kilka zrywów lewą stroną obrony. Tyle. Bezbarwne półgodziny rezerwowego Legii.



Michał Kucharczyk: Bez oceny. Grał zbyt krótko.