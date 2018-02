KSW. Tomasz Narkun zaczepił Mameda. Świetna riposta Khalidova

Pojedynek na słowa rozpoczął Narkun, który opublikował wpis na swoim facebooku: - Jak mówił wielki mistrz bokserski Muhamad Ali „nikt nie wie co powiedzieć w szatni przegranego”. Niech narożnik Mameda już przygotuje sobie jakiś tekst.

Na ripostę Khalidova nie trzeba było długo czekać.

- Zapytaj Bagiego, co powiedział Michałowi po walce - napisał Czeczen z polskim paszportem.

"Bagi", to Piotr Bagiński, a więc członek sztabu szkoleniowego zarówno Tomasza Narkuna jak i Michała Materli, z którym mierzył się Mamed podczas KSW 33. Khalidov wygrał tamtą walkę po 31 sekundach.

Karta walk KSW 42

Walka wieczoru:

Mamed Khalidov (34-4-2, 13 KO, 17 SUB) vs Tomasz Narkun (14-2, 3 KO, 11 SUB)

84 kg: Michał Materla (25-5, 7 KO, 12 SUB) vs Scott Askham (15-4, 9 KO, 2 SUB)

walka o pas kategorii lekkiej:

70 kg: Mateusz Gamrot (13-0, 4 KO, 3 SUB) vs Grzegorz Szulakowski (9-1, 2 KO, 5 SUB)

walka o pas kategorii muszej:

57 kg: Ariane Lipski (10-3, 6 KO, 2 SUB) vs Silvana Gomez Juarez (6-1, 3 KO, 2 Sub)

93 kg: Łukasz Jurkowski (16-10, 4 KO, 6 SUB) vs Martin Zawada (27-14-1, 17 KO, 5 SUB)

93 kg: Marcin Wójcik (10-5, 3 KO, 5 SUB) vs Chris Fields (12-7-1, 6 KO, 5 SUB)

66 kg: Filip Wolański (9-3, 7 SUB) vs Bartłomiej Kopera (10-2, 3 KO, 2 SUB)

77 kg: Krystian Kaszubowski (5-0, 1 SUB) vs Christopher Henze (8-0, 2 KO, 2 SUB)

57 kg: Karolina Owczarz (0-0) vs Paulina Raszewska (0-0)