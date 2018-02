Robert Kubica z lepszym czasem od Siergieja Sirotkina

To było jedno z najważniejszych wydarzeń drugiego dnia testów na torze Catalunya pod Barceloną. Po godz. 15 Robert Kubica wskoczył do bolidu i po raz pierwszy w tym sezonie pojawił się za kierownicą Williamsa FW41. Polak przejechał trzy okrążenia instalacyjne, po których wrócił do pitlane i został wepchnięty do garażu.

Długo na kolejny wyjazd na tor nie czekał. Szybko zaczął kręcić kolejne okrążenia i szybko poprawiał czasy. Jechał na miękkich oponach i na swoim 21. okrążeniu osiągnął lepszy czas od jeżdżącego podczas porannej sesji Siergieja Sirotkina. Polak pojechał okrążenie w czasie 1:21.495, o 0.327 sekundy szybciej od Rosjanina. Czasy podczas testów oczywiście nie mają większego znaczenia, bo nie znamy ani dokładnych ustawień, ani ilości paliwa, ani mapy silnika czy celów założonych przez zespół, ale podczas spotkania z mediami Paddy Lowe, dyrektor techniczny Williamsa, był mocno zakłopotany, gdy padło pytanie o to, co się stanie, gdy Polak okaże się szybszy od kierowców wyścigowych brytyjskiej stajni.

Kubica od godz. 16.30 nie miał już szans na wykręcanie naprawdę szybkich okrążeń, bo popsuła się pogoda. Zrobiło się chłodno, spadła też temperatura, zaczął siąpić deszcz ze śniegiem. Kubica na tor jeszcze wyjechał na deszczowych oponach, ale o poprawie czasów nie mogło być mowy.

W sumie Kubica przejechał 48 okrążeń. Najlepsze czasy wykręcił właśnie na tym 21. okrążeniu. To był siódmy wynik dnia. Najlepszy czas miał Sebastian Vettel z zespołu Ferrari (1:19.673), drugi wynik osiągnął Valtteri Bottas z Mercedesa (1:19.976), a trzeci miał Stoffel Vandoorne z McLarena (1:20.325).

W środę testy mają się odbyć zgodnie z planem, choć w prognozie pogody jest deszcz. Jeśli nic się nie zmieni rano samochodem Williamsa będzie jeździł Lance Stroll, popołudniu po nim przejmie Robert Kubica.