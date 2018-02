Premier League. Anglicy o krok od wprowadzenia przerwy zimowej

O konieczności wprowadzenia przerwy na Wyspach dyskutuje się od dawna. W 2013 roku po raz pierwszy zaapelował o nią były szef FA Greg Dyke. - Mam nadzieję na wprowadzenie przerwy zimowej. To na pewno pomoże piłkarzom. Konsekwencje tego, że jej nie mamy są bardzo negatywne. Nasze kluby słabo wypadają w Lidze Mistrzów. Możemy zagospodarować co najmniej dwa tygodnie już teraz, gdybyśmy pozbyli się powtórek meczów - powiedział w rozmowie z "The Times".

Ten sam dziennik poinformował we wtorek, że angielski związek piłkarski jest bliski wydania zgody na przełożenie z weekendu na środek tygodnia piątej rundy krajowego pucharu. Na tym etapie rozgrywek zniesione byłyby też powtórki meczów, które odbywają się w przypadku remisu w pierwszym spotkaniu.

Ta decyzja byłaby kluczowa dla wprowadzenia w Premier League dwutygodniowej przerwy na początku lutego od sezonu 2019/20, rozgrywek poprzedzających mistrzostwa Europy, które odbędą się w 12 krajach kontynentu.

Zimowa przerwa w Anglii byłaby jednak rozbita i nie wszystkie zespoły odpoczywałyby w tym samym czasie. Jedna z kolejek Premier League miałaby zostać rozłożona na dwa weekendy, w których odbyłoby się po pięć meczów. To sprawiłoby, że każdy zespół dostałby co najmniej 13 dni wolnego.

Jednocześnie jedna z kolejek nie odbywałaby się w tygodniu, a liga dostałaby dodatkowy weekend na rozegranie jej. Dla władz Premier League to lepszy układ z punktu widzenia praw telewizyjnych. Dodatkowy zysk władze ligi miałyby podzielić z angielską federacją, która musiałaby zapłacić kary zagranicznym nadawcom za przełożenie piątej rundy krajowego pucharu.

Omawiane zmiany dotyczyłyby jedynie Premier League. Z uwagi na rozmiar rozgrywek (46 kolejek) przerwa zimowa w Championship, League One i League Two nie byłaby możliwa do wprowadzenia.

O konieczności wprowadzenia przerwy mówili nie tylko działacze, ale też piłkarze. O tym, ile tracą bez niej Anglicy wypowiadał się m.in. Gareth Bale. - Gdy w Premier League kluby grają po cztery-pięć meczów, my nie gramy żadnego. Tam nie ma czasu na odpoczynek, co sprawia, że czujesz się zmęczony i wypalony. W Hiszpanii, Niemczech, Włoszech wszyscy zdają sobie sprawę z tej przewagi i przerwę szanują. Ona pomaga nie tylko fizycznie, ale też psychicznie - powiedział piłkarz Realu Madryt.

Zimowa przerwa miałaby pomóc angielskim klubom grającym w europejskich pucharach, ale też narodowej reprezentacji. Wprowadzenie przerwy w rozgrywkach dla Anglików oznaczałoby wzmocnienie przewagi, którą przed Euro 2020 daje im terminarz. Jeśli "Synowie Albionu" zakwalifikują się do turnieju, to dwa mecze fazy grupowej na pewno zagrają na Wembley. Mają też szansę by i trzecie z nich odbyło się właśnie tam. Gdyby Anglicy awansowali do finału to na swoim stadionie rozegraliby aż sześć z siedmiu spotkań (jeden półfinał i finał odbędą się na Wembley).