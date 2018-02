Siatkówka. ONICO Warszawa w kłopotach. "Szpital" w zespole Stephane'a Antigi

– W trzecim secie meczu z BBTS-em Bielsko-Biała Damian Wojtaszek doznał urazu skrętnego prawego kolana. W wyniku badań i przeprowadzonej diagnostyki w CM Gamma stwierdzono częściowe uszkodzenie więzadła pobocznego piszczelowego. Damianowi zostało podane osocze bogatopłytkowe poprawiające gojenie. Od jutra, pod okiem fizjoterapeuty Roberta Kozłowskiego, będzie przechodził rehabilitację. Powrót do gry planowany jest za około trzy tygodnie – powiedział lekarz ONICO Warszawa, Mateusz Dawidziuk.

„Szpital” w ONICO

To oznacza, że sytuacja kadrowa w zespole Stephane’a Antigi jest bardzo trudna. Do zdrowia po wycięciu wyrostka robaczkowego dochodzi Bartosz Kwolek (przyjmujący), na urazy narzekali również Sharone Vernon-Evans (atakujący) oraz Jan Nowakowski (środkowy). Jako że zespół ze stolicy dysponuje jedynie trzema przyjmującymi, to w chwili obecnej pozostało ich tylko dwóch – 37-letni Guillaume Samica oraz Wojciech Włodarczyk. Wcześniej do pomocy na przyjęciu był również libero Jędrzej Gruszczyński, jednak w obliczu kontuzji Damiana Wojtaszka będzie grał na swojej podstawowej pozycji.