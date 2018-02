Wyprawa na K2. Janusz Gołąb: Mogę zostać nowym partnerem Adama Bieleckiego, ale pod jednym warunkiem

- Mogę być partnerem dla Adama, ale pod warunkiem, że pogoda pozwoli mi wejść na wysokość 7200–7400 m, gdzie znajduje się obóz C3. Muszę spędzić w nim jedną–dwie noce, by się odpowiednio zaaklimatyzować. Ja już byłem na szczycie K2, znam dobrze ten teren. Znam swoje możliwości i wiem, że to możliwe. Inna sprawa, że od dłuższego czasu prześladuje mnie pech. Na siedem wyjść w Himalaje, aż pięć miałem w złej pogodzie - powiedział Gołąb na antenie TVN 24.

Wcześniej planowaną dwójką, która miała atakować szczyt była Bielecki - Urubko. Obaj spędzili dwie noce w obozie trzecim na wysokości 7200 m. Sprawdzili też drogę wspinaczkową do 7400 m i zeszli do bazy. Na drugi dzień Urubko - bez porozumienia z kierownictwem - spróbował samodzielnego ataku szczytowego. Namawiał do tego Bieleckiego, ale Polak stwierdził, że nie zregenerował się wystarczająco po ostatnim biwakowaniu w "trójce".

Duet Bielecki - Gołąb ma już na swoim koncie historyczne zimowe wejście na ośmiotysięcznik. W marcu 2012 roku - w wyprawie kierowanej przez Artura Hajzera - zdobyli szczyt Gaszerbrumu I (8080 m). Podczas ataku szczytowego dotarli na 7000 m, przykryli się jednym śpiworem i próbowali zasnąć na parę godzin. Ponownie wyruszyli o północy. Na szczycie stanęli o ósmej rano.Temperatura odczuwalna wynosiła -60 stopni Celsjusza. Obaj odmrozili sobie nosy, a Bielecki jeszcze palec u nogi.

Szanse się zmniejszyły

Obecnie na K2 panują bardzo trudne warunki. Okno pogodowe otworzy się dopiero na początku marca. - Szanse zdobycia K2 zimą jeszcze są, ale znacznie się zmniejszyły. Jest coraz mniej czasu - stwierdził Gołąb

Jednocześnie dodał, że mimo sytuacji z Urubką atmosfera w zespole jest dobra. - Bywało z nią różnie, ale teraz jest nieźle. Jeśli coś wpływa na nią negatywnie, to niekorzystne prognozy pogody. Wiatr się bardzo wzmógł. W tej chwili znajdujemy się na wysokości 5000 m, docierają do nas podmuchy.

Kim jest Janusz Gołąb?

Ma 50 lat. Jest jednym z najlepszych polskich himalaistów. Na Narodowej Zimowej Wyprawie na K2 pełni funkcję kierownika sportowego. Ma wiele osiągnięć. Dwukrotnie dostał nagrodę Polskiego Związku Alpinizmu za najlepsze przejścia wspinaczkowe w sezonie zimowym (2001/2002 i 2002/2003).

31 lipca 2014 roku razem z Marcinem Kaczkanem, jako ostatni Polacy zdobyli drugi co do wielkości szczyt świata - K2.

Teraz czas na zimowy sukces.

Jest raport medyczny ws. Adama Bieleckiego i Janusza Gołąba. Wiemy, co dalej z wyprawą na K2 >>