Ulrich Hesse o Lewandowskim: Nikt legendą by go nie określił

Lewandowski w tym sezonie imponuje formą, podobnie jak w kilku poprzednich. W obecnych rozgrywkach polski napastnik strzelił już 29 goli, dzięki czemu wspiął się w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Bayernu Monachium na 10. miejsce. Polak był również jednym z najlepszych piłkarzy w historii Borussii Dortmund, z której trafił do drużyny Bawarczyków.

- Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych strzelców w historii Borussii Dortmund, ale legendą tego klubu nikt by go nie określił. Podobnie jest w Bayernie. On jest bardzo profesjonalny we wszystkim, co robi. Nigdy nie przyszłoby mu do głowy całowanie herbu jakiegokolwiek klubu. Tak w Dortmundzie, jak i w Monachium, dla wszystkich było jasne, że nie gra tam dlatego, że kocha Borussię i Bayern. Gra, bo zarabia dobre pieniądze i ma szansę zdobywać trofea. Fani go szanują ale nie kochają - powiedział Ulrich Hesse w rozmowie z "bundesliga.onet.pl". - Do bycia legendą brakuje mu wywoływania emocji. Fani go cenią, ale nie kochają. A legendy się kocha - dodał.

Lewandowski kilkanaście dni temu zmienił swojego menadżera. Interesów zawodnika nie reprezentuje już Cezary Kucharski, a Izraelczyk Pini Zahavi, nazywany menadżerem od zadań specjalnych, który ma pomóc kapitanowi reprezentacji Polski w transferze do Realu Madryt.

- Jupp Heynckes mówi, że Bayern nie jest klubem, który musi kogokolwiek sprzedawać. Ale myślę, że pokerowa rozgrywka już się toczy. To, że Lewandowski zmienił menadżera, wiele mówi o jego planach. Chce przejść do któregoś z innych globalnych klubów. W tym roku skończy trzydzieści lat. W 2021 roku będzie dla niego za późno - skomentował Hesse.