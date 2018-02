Włoskie media: Napoli nie sprzeda Zielińskiego za mniej niż 60 mln euro

Kilka dni temu włoscy dziennikarze poinformowali, że Liverpool wznowił starania o pozyskanie Piotra Zielińskiego. Angielski klub chciał sprowadzić reprezentanta Polski już latem 2016 roku, ale wówczas 23-latek wybrał przenosiny do Serie A.

Teraz Juergen Klopp ponownie zainteresował się polskim pomocnikiem, który ostatnio ma coraz wyższe notowania we Włoszech. Neapolitańczycy nie spieszą się jednak ze sprzedażą swojego zawodnika, dlatego nie mają zamiaru rozważać żadnych ofert. Chyba, że ktoś zdecyduje się aktywować klauzulę odstępnego Polaka, która wynosi 60 mln euro.

Zieliński w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył osiem bramek i zaliczył dwie asysty. Były piłkarz m.in. Udinese ostatnio prezentuje coraz wyższą formę, co docenił trener Napoli, Maurizio Sarri.

- Piotrek to olbrzymi talent. Jest bardzo zaawansowany zarówno pod względem fizycznym, jak i technicznym, choć nadal ma pole do rozwoju. Potrafi dobrze grać na różnych pozycjach. To będzie nowy Kevin De Bruyne - powiedział niedawno szkoleniowiec.