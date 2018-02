Transfery. Raul wypowiedział się na temat transferu Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt

- Zdecydowanie, Lewandowski to bardzo dobry napastnik. Ale nie wiem czy pasowałby do Realu Madryt. Mamy Garetha Bale'a, Cristiano Ronaldo, Borję Mayorala - stwierdził Raul.

- Lewandowski to zawsze dobra opcja, ale nie tylko dla Realu. Już teraz gra w znakomitym zespole, jakim jest Bayern Monachium. Nie wiem co wydarzy się w przyszłości, ale oczywiście to znakomity napastnik.

Plotki o transferze Lewandowskiego do Realu wzmogły się po niedawnej zmianie menedżera przez Polaka. Cezarego Kucharskiego na tym stanowisku zastąpił Pini Zahavi, który pomagał m.in. przy największym transferze w historii futbolu - Neymara do PSG. Więcej o izraelskim agencie w tym tekście >>

Latem Lewandowski poprosi działaczy Bayernu Monachium o zgodę na odejście z klubu - taką informację podali w poniedziałek dziennikarze brytyjskiego portalu Sky Sports. Polakiem mają interesować się również Chelsea oraz Manchester United. Więcej tutaj >>

Lewandowski w 108 meczach Bundesligi strzelił dla Bayernu 97 goli. Na Allianz Arenie gra1 od lata 2014 roku, kiedy trafił tam z Borussii Dortmund.