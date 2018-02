Primera Division. Ousmane Dembele sprawia problemy w Barcelonie?

Dembele przyszedł latem z Borussii Dortmund jako następca Neymara za 150 mln euro. Jednak Francuz ma problemy z adaptacją w nowym klubie. Tuż po transferze doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry na cztery miesiące.

Ostatnio w końcu rozegrał pełny mecz - 6-1 z Gironą - ale postanowił odwiedzić marokański Marrakesz oraz Paryż. Do Barcelony ma wrócić we wtorek, na dwa dni przed wyjazdowym meczem z Las Palmas. W niedzielę Barcelona zagra za to z Atletico Madryt, to kluczowy tydzień w walce o mistrzostwo kraju. A Dembele podejdzie do niego mając za sobą ok. 9 tys. km w powietrzu. Takie podróże nie pozwalają na odpowiednią regenerację organizmu.

Oficjalnie Barcelona nie ma nic do zarzucenia swojemu piłkarzowi. Klub wyznaje zasadę, że piłkarz może robić w wolnym czasie to, co mu się podoba.

"Marca" zwraca również uwagę na trudną adaptację Dembele w Barcelonie. Żyje praktycznie sam, na miejscu obecny jest tylko jeden członek jego rodziny. Na początku mieszkał z Samuelem Umtitim i to głównie z nim oraz Lucasem Digne utrzymuje kontrakt. Wszyscy są Francuzami, a Dembele jak na razie słabo mówi po hiszpańsku.

Hiszpański dziennik zastanawia się również, czy trener Ernesto Valverde w ogóle potrzebuje piłkarza o takiej charakterystyce. Jednocześnie 20-latek będzie Barcelonie bardzo potrzebny, bo w Lidze Mistrzów nie może grać Philippe Coutinho.