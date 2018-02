Bundesliga. Robert Lewandowski latem poprosi o zgodę na odejście z Bayernu?

Spekulacje dotyczące przyszłości gwiazdy reprezentacji Polski nasiliły się w poprzednim tygodniu. Wtedy to gruchnęła informacja, że Lewandowski rozstał się ze swoim dotychczasowym agentem, Cezarym Kucharskim. Teraz za interesy naszego napastnika odpowiadać będzie jeden z najpotężniejszych menedżerów piłkarskich na świecie - Pini Zahavi.

Zmiana agenta ma doprowadzić do jednego - Lewandowski ma być zdecydowany na opuszczenie Bayernu i chce wykorzystać jedno z ostatnich okienek transferowych na transfer do jeszcze silniejszego klubu. Zdaniem mediów Polak ma marzyć o przenosinach do Realu Madryt.

W poniedziałek dziennikarze brytyjskiego portalu SkySports poinformowali, że latem Lewandowski ma poprosić działaczy Bayernu o zgodę na opuszczenie klubu. Chociaż Polak ma kontrakt ważny do 2021 roku i jest czołową postacią zespołu, to liczy na to, że wpływy i renoma Zahaviego pozwolą na 'zmiękczenie' osób decyzyjnych w Monachium i wydanie takiej zgody.

Zdaniem SkySports w ostatnich tygodniach Real kontaktował się już z Bayernem i pytał o możliwość podjęcia negocjacji ws. transferu Polaka. Co więcej, Lewandowskim mocno interesować się ma też Chelsea i Manchester United.

Mistrzowie Anglii mają liczyć na to, że Zahavi przekona Polaka do transferu na Stamford Bridge. To właśnie nowy agent Lewandowskiego pomagał Romanowi Abramowiczowi w kupnie Chelsea, a teraz miałby być 'pomostem', który sprowadzi naszego napastnika do zachodniego Londynu.

Lewandowski w 108 meczach Bundesligi strzelił dla Bayernu 97 goli. Na Allianz Arenie gra od lata 2014 roku, kiedy trafił tam z Borussii Dortmund.