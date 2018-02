Eliminacje MŚ 2019. Słaby mecz, beznadziejna skuteczność. Polska przegrała z Węgrami

Zespół Mike'a Taylora chwalić można tylko za początek spotkania. Nasza drużyna zaczęła dobrze, skutecznie, wykorzystując nerwy gospodarzy, którzy przez blisko pięć minut nie potrafili zdobyć punktów. Później jednak gra Polaków się rozsypała, i chociaż mecz rozpoczęliśmy od prowadzenia 7:0, to po pierwszej kwarcie prowadziliśmy raptem 14:12, a na przerwę schodziliśmy z remisem 32:32.

O porażce Polaków zdecydowała beznadziejna trzecia kwarta, którą przegraliśmy aż 12 punktami. Zespół Taylora popełniał masę prostych błędów, bardzo zawodziła nas skuteczność. Chociaż w ostatniej części gry gospodarze wyraźnie osłabli i robili wszystko, by podać nam rękę, to my jej nie chcieliśmy. Wciąż byliśmy bardzo nieskuteczni, nie wykorzystywaliśmy sytuacji na pozór banalnie prostych.

Liczby? Polacy rzucali na poziomie 38 proc. za dwa punkty (50 proc. Węgrów) i zaledwie 19 proc. za trzy punkty (35 proc. Węgrów). Najskuteczniejszy w naszym zespole był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów.

Mimo porażki Polacy zachowali drugie miejsce w tabeli grupy C. Nasza drużyna ma sześć punktów, tyle samo mają Węgrzy. Prowadzą Litwini (osiem punktów), ostatnie jest Kosowo, które przegrało wszystkie dotychczasowe spotkania. Kolejne mecze zagramy 28 czerwca z Litwą u siebie oraz 1 lipca na wyjeździe z Kosowem.

Co dalej? Do kolejnej fazy eliminacji awansują trzy najlepsze drużyny z grupy. W drugim etapie będziemy mieli tylko cztery sześciozespołowe grupy – wyniki z poprzednich meczów zostaną zachowane. Spotkania zostaną rozegrane we wrześniu i listopadzie 2018 roku oraz w lutym 2019 roku. Do mistrzostw świata zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów).