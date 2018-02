Formuła 1. Siergiej Sirotkin: Jeśli pogoda się nie poprawi, musimy szukać innych rozwiązań

Sirotkin zbyt wiele się nie najeździł. Podczas popołudniowej sesji przejechał 28 okrążeń, miał najgorszy czas dnia, ale tak naprawdę nie miał szans wykręcić szybkiego kółka. Gdy przyszedł czas na jego jazdę (rano jeździł Lance Stroll), nad katalońskim torem się rozpadało i zrobiło się zimno.

-Staraliśmy się wycisnąć, jak najwięcej w tych warunkach, ale to było zbyt trudne. Próbowaliśmy różnych rzeczy, ale warunki i nowa nawierzchnia nie oznaczają, że te testy mogły wiele przynieść. Próbowałem zrozumieć to, jak zachowuje się auto, ale w takich warunkach to niemożliwe. Chcesz zawsze zmaksymalizować tempo, nawet w takich warunkach, więc musisz naciskać najbardziej jak to możliwe. Starałem się, ale miałem z tyłu głowy, że nie mamy aż tylu zapasowych części. Było kilka trudnych momentów, ale mnie nie obróciło i nie rozbiłem auta - mówił Sirotkin.

Mimo trudnych warunków Rosjanin z jazdy Williamsem FW41 się cieszył. - Jazda samochodem F1 zawsze cieszy. Nie ma znaczenia, czy masz czyste przejazdy, czy po prosty jesteś na torze, ale zawsze chcesz wycisnąć z tego maksimum - mówił.

Rosjanin ma we wtorek jeździć bolidem Williamsa rano. Popołudniu przekaże auto Robertowi Kubicy, który w Williamsie jest kierowcą rezerwowym i testowym. Chyba że Williams zmieni plany. - Mamy nadzieję, że jednak pogoda się zmieni. Ale jeśli będzie tak samo, będziemy musieli poszukać innego rozwiązania - powiedział Rosjanin.

Prognozy pogody na wtorek nie są optymistyczne. Temperatura nie powinna być wyższa niż sześć stopni, nad ranem spodziewane są przymrozki, a nie wyklucza się opadów śniegu. To może skłonić zespoły do zrewidowania swoich planów na kolejne dni testów.

We wtorek kierowcy będą jeździć w godzinach 9–13 oraz 14–18. Pierwsza seria testów na torze Catalunya potrwa do czwartku. Kolejna rozpocznie się we wtorek 6 marca i potrwa do piątku 9 marca.

Pierwszy wyścig sezonu już 25 marca. Będzie to GP Australii w Melbourne.