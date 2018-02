Wyprawa na K2. Denis Urubko opuszcza bazę. "Zespół nie widział dalszej możliwości współpracy"

- Denis Urubko, zgodnie ze swoimi przekonaniami dotyczącymi końca sezonu zimowego, postanowił opuścić Zimową Wyprawę na K2. Decyzja ta została zaakceptowana przez uczestników wyprawy, którzy nie widzieli dalszej możliwości współpracy z Denisem po jego samodzielnej próbie zdobycia wierzchołka.

W poniedziałek rano Michał Leksiński, rzecznik wyprawy, poinformował, że Urubko znajduje się w obozie drugim na wysokości 6700 m. Po kilku godzinach powrócił do bazy.

Przypomnijmy, że w sobotę jeden z najlepszych himalaistów na świecie, bez porozumienia z kierownictwem wyprawy, rozpoczął wspinaczkę w kierunku szczytu. Dezycja Urubki wywołała wiele kontrowersji. Ze wspinaczem przez długi czas nie było łączności. Urubko nie wziął ze sobą radiotelefonu. W dodatku po dotarciu do obozu pierwszego, gdzie spotkał się z Maciejem Bedrejczukiem i Marcinem Kaczkanem, odmówił rozmowy z Krzysztofem Wielickim, kierownikiem wyprawy.

Wyprawa trwa

Oprócz incydentu z udziałem Urubki, pozostałe zespoły pracują na ścianie K2. Kaczkan z Bedrejczukiem zmierzają do obozu trzeciego (7200 m), a Marek Chmielarski i Artur Małek idą do C2.

Poniedziałek to ostatni dzień w bieżącym tygodniu na postępy w ścianie. Z prognozy pogody wynika, że do soboty na K2 będzie mocno wiało. W piątek, w okolicach kopuły szczytowej wiatr osiągnie prędkość 105 km/h, co uniemożliwi wspinaczkę. Od niedzieli warunki mają być łaskawsze. Z kolei we wtorek (6 marca) otworzy się szansa na zdobycie szczytu. Polacy na osiągnięcie wierzchołka mają czas do 20 marca, kiedy kończy się zima.

Kim jest Denis Urubko?

To jeden z najlepszych himalaistów świata. Urodził się na Kaukazie, a wychowywał na Sachalinie. Jako pierwszy człowiek wszedł w zimie na Makalu i Gaszerbrum II. Zdobył wszystkie ośmiotysięczniki bez tlenu. Na czterech z nich wytyczył nowe drogi: na Broad Peaku w 2005 roku, Manaslu - 2006, Czo Oju - 2009 i Lhotse w 2010. Za drogę, którą zrobił na południowo-wschodniej ścianie Czo Oju z Borysem Dedeszką, został nagrodzony Złotym Czekanem, najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dla alpinistów.