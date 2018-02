Bramkarz Górnika Zabrze zatrzymany przez policję

"Zatrzymani to trzech pseudokibiców Śląska Wrocław oraz dwóch Górnika Zabrze. Wśród nich jest Grzegorz K., jeden z rezerwowych bramkarzy drużyny z Zabrza. Miał być nietrzeźwy, tak jak pozostali uczestnicy zdarzenia" - pisze "Dziennik Zachodni".

Policja poinformowała, że zatrzymani mieli od 0,7 do 2 promili alkoholu we krwi. Do bójki, w której uczestniczyła piątka aresztowanych doszło po meczu Śląska Wrocław z Górnikiem. Grzegorz K. nie był w kadrze zabrzan na to spotkanie.

Przedstawiciele Górnika wydali już oficjalne oświadczenie w tej sprawie. "Klub w chwili obecnej nie posiada żadnych informacji odnośnie przedstawionego tematu. Jeżeli takowe się potwierdzą, wówczas sprawa zostanie przez Klub szczegółowo i wnikliwie przeanalizowana. Grzegorza K. nie było w kadrze meczowej na niedzielny mecz ze Śląskiem Wrocław, a zespół Górnika szczęśliwe i bez żadnych problemów wrócił po zakończeniu spotkania do Zabrza" - czytamy w komunikacie.

Ostatecznie Śląsk zremisował z Górnikiem (1:1). Wynik w 7. minucie otworzył Michał Koj, do wyrównania po zmianie stron doprowadził Arkadiusz Piech.