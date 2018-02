Wyprawa na K2. Denis Urubko wrócił do bazy

W poniedziałek rano Leksiński poinformował, że Urubko znajduje się w obozie drugim na wysokości 6700 m. Po kilku godzinach powrócił do bazy. - Denis jest w dobrym stanie, ale ogromnie zmęczony. Z tego co wiem, to zaraz po powrocie do bazy położył się spać. Czeka go rozmowa z kierownikiem Krzysztofem Wielickim. Wstrzymajmy się ze spekulacjami do tego czasu - mówi Janusz Majer, himalaista.

W sobotę jeden z najlepszych himalaistów na świecie, bez porozumienia z kierownictwem wyprawy, rozpoczął wspinaczkę w kierunku szczytu. Dezycja Urubki wywołała wiele kontrowersji. Ze wspinaczem przez długi czas nie było łączności. Urubko nie wziął ze sobą radiotelefonu. W dodatku po dotarciu do obozu pierwszego, gdzie spotkał się z Maciejem Bedrejczukiem i Marcinem Kaczkanem, odmówił rozmowy z Krzysztofem Wielickim, kierownikiem wyprawy.

Co dalej z udziałem Urubki na K2?

- Wszyscy tutaj widzieliśmy, jak bardzo Denisowi zależy na tym, by zdobyć szczyt. Jego motywacja była ogromna. Po tym, jak zaproponował mi wspólne wyjście, czułem, że jeśli odmówię, może pójść sam. Na pewno czeka go teraz trudna rozmowa z zespołem - powiedział Adam Bielecki w rozmowie z TVN 24.

- Wiele będzie zależało od tego jak po zejściu, przyjmie go kierownictwo i grupa. Jeśli będą robili z tego aferę i zaczną zaogniać konflikt, to pokłócą się i nic z tego nie będzie. Mam nadzieję, że Denis zostanie z nimi do końca wyprawy - mówi Bogusław Magrel z Polskiego Klubu Alpejskiego i przyjaciel Rosjanina z polskim paszportem.

Wyprawa trwa

Oprócz incydentu z udziałem Urubki, pozostałe zespoły pracują na ścianie K2. Kaczkan z Bedrejczukiem zmierzają do obozu trzeciego (7200 m), a Marek Chmielarski i Artur Małek idą do C2.

Poniedziałek to ostatni dzień w bieżącym tygodniu na postępy w ścianie. Z prognozy pogody wynika, że do soboty na K2 będzie mocno wiało. W piątek, w okolicach kopuły szczytowej wiatr osiągnie prędkość 105 km/h, co uniemożliwi wspinaczkę. Od niedzieli warunki mają być łaskawsze. Z kolei we wtorek (6 marca) otworzy się szansa na zdobycie szczytu. Polacy na osiągnięcie wierzchołka mają czas do 20 marca, kiedy kończy się zima.

Kim jest Denis Urubko?

To jeden z najlepszych himalaistów świata. Urodził się na Kaukazie, a wychowywał na Sachalinie. Jako pierwszy człowiek wszedł w zimie na Makalu i Gaszerbrum II. Zdobył wszystkie ośmiotysięczniki bez tlenu. Na czterech z nich wytyczył nowe drogi: na Broad Peaku w 2005 roku, Manaslu - 2006, Czo Oju - 2009 i Lhotse w 2010. Za drogę, którą zrobił na południowo-wschodniej ścianie Czo Oju z Borysem Dedeszką, został nagrodzony Złotym Czekanem, najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dla alpinistów.