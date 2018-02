Boks. Scott Westgarth nie żyje. Pięściarz zmarł po wygranej walce

Podczas gali w Doncaster Westgarth mierzył się z Spelmanem, a stawką ich pojedynku był eliminator do walki o mistrzostwo Anglii. Obaj pięściarze padali na deski, ale ostatecznie wygrał 31-latek. Tuż po walce udzielał wywiadu i niespodziewanie zasłabł. Sztab medyczny od razu przewiózł go do szpitala.

Niestety, lekarzom nie udało się już uratować pięściarza. Szczegółowe przyczyny śmierci nie są jeszcze znane.

Westgarth stoczył w swojej karierze dziewięć walk. Siedem wygrał, jedną zremisował i raz przegrał.