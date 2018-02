Media: Neymar nie zagra w meczu z Realem

Neymar doznał kontuzji w 79. minucie meczu Paris Saint-Germain z Olympique Marsylia (3:0). Nie było to spowodowane kontaktem z rywalem, ale złym postawianiem stopy podczas biegu. Wstępne diagnozy wykazały, że Brazylijczyk skręcił kostkę.

- Wstępna diagnoza przeprowadzona w szatni to skręcenie kostki, ale musimy przeprowadzić szczegółowe badania medyczne, by potwierdzić czy to jest skręcenie – oznajmił Unai Emery na konferencji prasowej, tuż po wygranym 3:0 meczu z OM. Zdawał się nie być jednak bardzo zmartwiony tym urazem.

Jak się jednak okazało, potwierdził się jeden z gorszych scenariuszy. Niedzielne badania wykazały, że piłkarz doznał mocnego skręcenia kostki, przez które będzie pauzował przez około 3 tygodnie. To oznacza, że opuści rewanżowe spotkanie z OM w Pucharze Francji, mecze ligowe z Troyes, Metz, Angers i Nice; przede wszystkim jednak nie wystąpi w drugim starciu w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

W poniedziałek Neymar opublikował zdjęcie kontuzjowanej kostki: