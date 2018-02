"Wstępna diagnoza to skręcenie kostki". Neymar po meczu PSG chodził o kulach, ale Emery jest optymistą

- Wstępna diagnoza przeprowadzona w szatni to skręcenie kostki, ale musimy przeprowadzić szczegółowe badania medyczne, by potwierdzić czy to jest skręcenie – oznajmił Unai Emery na konferencji prasowej, tuż po wygranym 3:0 meczu z OM. Zdawał się nie być jednak bardzo zmartwiony tym urazem.

- Pozostajemy jednak optymistyczni. Jeśli miałbym coś zawyrokować teraz, to powiedziałbym, że Neymar będzie mógł zagrać z Realem – zakończył hiszpański trener. Jego PSG 6 marca zagra bardzo ważny mecz rewanżowy z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na Parc des Princes wicemistrzowie Francji będą musieli odrabiać straty z pierwszego spotkania (1:3). Absencja w tym spotkaniu Brazylijczyka byłaby dla gospodarzy sporym osłabieniem.

Po meczu o kulach



Neymar doznał urazu w 79. minucie meczu PSG z OM. Nie było to spowodowane kontaktem z rywalem, ale złym postawianiem stopy podczas biegu. Na powtórkach telewizyjnych widać jak ta nienaturalnie wygięła mu się po dotknięciu murawy.

Napastnik momentalnie położył się na trawę i z grymasem bólu poprosił o pomoc. Interwencja lekarzy niewiele pomogła, Brazylijczyka zniesiono na noszach.

Po spotkaniu Neymar opuszczał stadion idąc o kulach. Jego prawa kostka była obandażowana i bardzo nabrzmiała, tak że nie mógł założyć buta. Opuchlizna na nodze zrobiła się zresztą bardzo szybko.

- Kostka Neymara szybko spuchła, nie jestem lekarzem, ale na środę raczej nie będzie gotowy do gry – mówił tuż po meczu dziennikarzom francuskiego Canal+ Thiago Silva.

Powróci w 9 dni?

W środę PSG znów zagra z Marsylią, tym razem nie w lidze, ale w Pucharze Francji. Nieobecność Neymara w tym spotkaniu zbytnio nikogo martwić nie będzie, ale trudno przypuszczać, by prawdopodobnie skręcona kostka pozwalała być mu w pełni sił już 6 marca. Do meczu z Realem Madryt pozostało 9 dni. Tego typu urazy leczy się w zależności od stopnia skręcenia od minimum 7 dni, przeważnie do kilku tygodni, a w najpoważniejszych przypadkach kilku miesięcy. Kluczowa będzie więc diagnoza.

Szczegółowe badania mają być wykonane tuż po złagodzeniu obrzęku.