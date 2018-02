Puchar Ligi. Manchester City wygrywa! Pierwsze trofeum Pepa Guardioli

Mecz doskonale rozpoczął się dla Manchesteru City, który już w 19. minucie wyszedł na prowadzenie. Doskonałym wybiciem z "piątki" popisał się Bravo, piłka trafiła pod nogi Aguero, a ten fenomenalnym lobem pokonał Ospinę. Wielu kibiców zauważyło, że Aguero był na spalonym w momencie podania swojego bramkarza, ale warto zauważyć, że przepis o spalonym nie obowiązuje przy rozpoczynaniu gry przez bramkarza z linii piątego metra.

Na kolejne bramki trzeba było czekać do drugiej połowy. W 58. minucie wynik podwyższył Vincent Kompany, który przeciął strzał oddany przez Gundogana. Chwilę później było już 3:0, a na listę strzelców wpisał się David Silva. Hiszpan po prostu ośmieszył defensywę Kanonierów.

Arsenal był bezradny, londyński klub nie był w stanie zagrozić bramce The Citizens. Fatalne spotkanie rozgrywał też Pierre-Emerick Aubameyang. Okazuje się, że były napastnik Borussii Dortmund zaliczył tylko 17 kontaktów z piłką.

Dla Pepa Guardioli to pierwsze trofeum zdobyte w barwach Manchesteru City. Wszystko wskazuje tez na to, że kolejne pojawią się już wkrótce, bo The Citizens pewnie zmierzają po mistrzostwo Anglii.