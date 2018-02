Premier League. Manchester United pokonał Chelsea

Spotkanie zdecydowanie lepiej rozpoczęli goście, Manchester momentami miewał problemy z przekroczeniem własnej połowy. Gospodarze po 20 minutach zaczęli jednak grać lepiej, ale stracili gola po kontrze gości. Rozpoczął ją Willian, który podał do Edena Hazarda, a ten znakomicie odegrał piłkę Brazylijczykowi, który pokonał Davida de Geę. Hiszpański bramkarz popełnił błąd w tej sytuacji, choć cała obrona Manchesteru zachowała się fatalnie.

Manchester wyrównał w 40. minucie, osiem minut po stracie gola. Alexis Sanchez podał w pole karne do Anthony'ego Martiala, który kapitalnie odegrał piłkę Romelu Lukaku. Belg bez problemu pokonał Thibauta Courtoisa. Co ciekawe, to pierwsze trafienie Lukaku w tym sezonie Premier League w meczu z zespołem z czołówki (osiem pierwszych miejsc).

W drugiej połowie tempo meczu siadło. Znakomitą okazję miał w 67. minucie Lukaku, który był blisko pokonania Courtois po ekwilibrystycznym strzale. Chwilę wcześniej na boisko wszedł Jesse Lingard, który strzelił gola na 2-1 w 75. minucie po dośrodkowaniu Lukaku.

Manchester zajmuje drugie miejsce w tabeli z 59 pkt. Do prowadzącego Manchesteru City traci 13 pkt - w dodatku ekipa Pepa Guardioli ma jeszcze zaległe spotkanie do rozegrania. Chelsea, czyli mistrz Anglii, jest piąta z 53 pkt - traci dwa punkty do czwartego Tottenhamu. Tylko cztery pierwsze miejsca dają awans do Ligi Mistrzów.