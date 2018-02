Pjongczang 2018. Hokej na lodzie. Olimpijczycy z Rosji ze złotem, Niemcy ze srebrem

Początek spotkania nie zapowiadał aż tylu emocji. Obie drużyny rozkręcały się powoli. Lepiej grali Rosjanie, ale długo nie mogli znaleźć sposobu na świetnie dysponowanego bramkarza Danny'ego Aus Den Birkena. Udało im się dopiero pod koniec pierwszej tercji (trafił Wiaczesław Wojnow). I to dosłownie pod koniec, bo pierwsza bramka padła pół sekundy przed syreną zapowiadającą przerwę.

W drugiej tercji do wyrównania doprowadził Felix Schutz. Ale prawdziwe emocje zaczęły się w trzeciej. W 54. minucie Rosjan na prowadzenie wyprowadził Nikita Gusiew. Dziesięć sekund później - po bramce Dominika Kahuna - znowu był remis. I to był dopiero początek wielkich emocji, bo na 196 sekund przed końcem znakomitym strzałem popisał się Jonas Muller.

Wydawało się, że może to być bramka na wagę mistrzostwa olimpijskiego - tym bardziej, że na dwie minuty przed końcem na ławkę kar odesłany został Sergiej Kalinin. Ale, no właśnie - wydawało. Trener Rosjan - mimo osłabienia - wycofał bramkarza, co przyniosło zamierzony efekt: na 55 sekund przed końcem na 3:3 trafił Nikita Gusiew.

W dogrywce Rosjanie nie dali już sobie wydrzeć olimpijskiego złota. W 70. minucie na dwie minuty wykluczony został Patrick Reimer. I to właśnie wtedy, podczas gry w przewadze, niemieckiego bramkarza pokonał Kirill Kaprizow.

Niemcy kończą ze srebrem, które i tak jest największym sukcesem w historii ich startów na igrzyskach. Dla Rosji to pierwsze olimpijskie złoto od 1992 r., czyli od igrzysk w Albertville.