Liga Mistrzów. VIVE pokonało THW Kiel. Gigantyczne emocje

Sławomir Szmal (Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta)

Co to był za mecz, co to były za emocje. Szczypiorniści PGE VIVE pokonali THW Kiel 30:29. Wielki mecz rozegrał Sławomir Szmal. 39-letni bramkarz dokonywał cudów w bramce.

