Fenomenalny lot Kobayashiego! Japończyk przeskoczył skocznię, mimo że hamował w powietrzu

Ryoyu Kobayashi jest ostatnio w bardzo dobrej formie. Już w Pjongcznagu Kobayashi popisał się niesamowitym lotem na 143,5 metra, który jest nowym rekordem olimpijskiej skoczni Alpensja. Jeszcze lepiej było w Sapporo, w czasie krajowych zawodów na najpopularniejszej japońskiej skoczni. Konkurs rozegrano w ramach tradycyjnego TV Hokkaido Cup.

Ryoyu Kobayashi idealnie trafił na progu, a potem wykorzystał znakomite warunki atmosferyczne i to, że miał wysoko ustawioną belkę. Skoczek już po chwili zorientował się, że leci bardzo wysoko nad zeskokiem i postanowił skracać swój lot.

Mimo skracania skoku Kobayashi poleciał 148 metrów i spadł z bardzo dużej wysokości. Niestety nie udało mu się ustać, bo po prostu wgniotło go w zeskok. Kobayashi zajął czwarte miejsce w konkursie. Najlepszy okazał się Yukiya Sato

Wydaje się, że organizatorzy nie do końca przewidzieli ustawienie belki startowej. 21-letni skoczek prezentuje ostatnio dobrą dyspozycję i po prostu mogło tutaj dojść do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Upadek skoczka nie był jednak groźny i wszystko wskazuje na to, że Kobayashi nie doznał żadnych urazów.