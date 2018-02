K2. Urubko samodzielnie wyruszył z bazy

Jaroslaw Wozniak 3 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Cos mi sie wydaje ze Urubko czujac sie wysmienicie moze tego dokonac wbrew kierownictwu ktore forsuje lekko obleznicze zdobywanie gory.

Zaczyna byc bardzo ciekawie.

Naszym zalezalo na zespolowym zdobyxiu gory ale widocznie i Bielecki i inni odstaja od wydolnosci Urubko?

On wie i czuje co to aklimatyzacja i zaklada tez ryzyko.

Gotow poswiecic zycie za lutowe zdobycie .

Oby nic zlego sie nie zdarzylo