Robert Kubica pierwszy za kierownicą Williamsa FW41

Każdy zespół może przed oficjalnymi testami F1 przejechać do 100 km tzw. shakedownu, która służą rozruchowi auta, ale przede wszystkim kręceniu materiałów promocyjnych i reklamowych. Williams zdecydował, że w niedzielę na torze Motorland Aragon przeprowadzi takie jazdy. A za kierownicą nowego modelu zespołu FW41 zasiądzie Robert Kubica. To rzadki przypadek, by w takiej roli występował kierowca rezerwowy.

Od poniedziałku do czwartku na torze Catalunya pod Barceloną odbędą się oficjalne testy F1. Williams w piątek ogłosił, kto i kiedy będzie jeździł. Kubicę za kierownicą auta Williamsa zobaczymy we wtorkowe i środowe popołudnie. Lance Stroll pojedzie w poniedziałek i wtorek rano oraz w czwartek popołudniu, a Siergie Sirotkin w poniedziałek popołudniu oraz we wtorek i czwartek rano. Poranne jazdy będą odbywać się w godzinach 9-13, a popołudniowe w godzinach 14-18.

Kubica w tym sezonie będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego i testowego. Polak ma zagwarantowane jazdy podczas oficjalnych sesji testowych - zarówno tych przed sezonem jak i w jego trakcie - a także podczas trzech piątkowych treningów: w Barcelonie, Austrii oraz Abu Zabi.

Kierowcami wyścigowymi Williamsa są Stroll i Sirotkin. To najmłodszy duet w całej stawce. W piątek zespół ogłosił, że rolę oficjalnego młodego kierowcy będzie pełnił Oliver Rowland i dostanie on szansę jazdy podczas majowych testów w Barcelonie.

Przedsezonowe oficjalne testy odbędą się między 26 lutego a 1 marca oraz 5 a 9 marca. Sezon F1 rozpocznie się 25 marca GP Australii w Melbourne.