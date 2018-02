Primera Division. Zinedine Zidane przeprosił Daniego Ceballosa. Ten był wściekły po meczu z Leganes

Tyle czasu na boisku spędził najlepszy piłkarz młodzieżowych mistrzostw Europy z 2017 roku. Według "Marki" zawodnik sprowadzony latem z Betisu był w fatalnym nastroju po spotkaniu.

- To była zła decyzja, nie lubię, gdy ktoś gra zaledwie 30 sekund. Przeprosiłem go - powiedział Francuz zapytany o tę sprawę.

- On wie, że nie grał za wiele w tym sezonie, ale ciężko pracował i jest znakomity. Pamiętam mecz z Alaves w pierwszej części sezonu, w którym strzelił dwa gole. Uwielbiam to co robi, ale musi wciąż walczyć - stwierdził Zidane.

Ceballos rozegrał 17 spotkań w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, ale na boisku spędził jedynie 688 minut. Strzelił dwa gole.