Siatkówka. Po czternaste zwycięstwo z rzędu do Bielska-Białej. ONICO Warszawa zagra z ligowym kopciuszkiem

13 ligowych zwycięstw z rzędu i ostatnie odniesione nad mistrzami Polski – w PlusLidze ONICO Warszawa jest na fali wznoszącej. W sobotę podopieczni Stephane'a Antigi zagrają w Bielsku-Białej z ostatnią drużyną rozgrywek siatkarskiej ekstraklasy.

Poprzednie spotkanie bielszczan z warszawianami miało miejsce 28 października. Siatkarze ONICO wygrali na Torwarze 3:0 (25:17, 25:17, 25:23). Przepaść pomiędzy zespołami była znacząca. Siatkarze ze stolicy byli lepsi w defensywie (60 procent dokładności do 32), ofensywie (50 procent skuteczności do 38), bloku (12:6) i w zagrywce (4:0). Zawodnicy BBTS-u popełnili też więcej błędów własnych – 20 – przy 11 zespołu trenera Antigi.

Sensacja ponownie zmierzy się z kopciuszkiem

W tej chwili ONICO znajduje się na drugim miejscu w tabeli PlusLigi, mając na swoim koncie 49 punktów (o dwa więcej niż trzecia PGE Skra Bełchatów, która rozegrała do tej pory jedno spotkanie mniej). Pozycja warszawian jest dużym zaskoczeniem. Przed sezonem eksperci typowali, że zespół znajdzie się w połowie tabeli. Drużyna trenera Antigi robi wszystko, by zmienić ich zdanie – we wtorek, nie dysponując pełnym składem, pokonała 3:2 mistrzów Polski.

BBTS znajduje się z kolei w zupełnie innej sytuacji. Podopieczni Pawła Gradowskiego z 10 punktami zamykają tabelę siatkarskiej ekstraklasy, tracąc do 15. Dafi Społem Kielce 4 punkty. Mimo to nawet awans na pozycję wyżej nic bielszczanom nie daje – po sezonie 2017/2018 z rozgrywek odpadną dwa zespoły, a drużyny z miejsc 13-14 rywalizować będą o uniknięcie barażu. Dla zespołu z Podbeskidzia każdy punkt jest więc bezcenny. Choć może się zdawać, że przepaść pomiędzy bielskim i warszawskim klubem jest zbyt duża, to nie tak dawno skazywani na szybką porażkę kielczanie sprawili warszawianom sporo problemów, przegrywając dopiero w tie-breaku.

Mecz pomiędzy BBTS-em Bielsko-Biała a ONICO Warszawa rozegrany zostanie w sobotę o 17.00.