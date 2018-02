Gigant zgłasza się po Zielińskiego! Transfer możliwy już latem

Juergen Klopp chciał Zielińskiego w Anglii już latem 2016 roku, ale reprezentant Polski wybrał Napoli. Teraz temat powraca, a portal calciomercato.com informuje, że Liverpool jest w stanie zaoferować 40 milionów euro za Polaka.

Polak już raz pozował w koszulce angielskiego klubu:

Piotr Zieliński na antenie Canal+ zaprezentował się w koszulce Liverpoolu Twitter/Screen

23-letni pomocnik rozegrał w tym sezonie 34 spotkania. Strzelił siedem goli i miał dwie asysty. Maurizio Sarri, szkoleniowiec Napoli przyznał niedawno, że Zieliński może zostać 'nowym De Bruyne'.

- Piotrek to olbrzymi talent. Jest bardzo zaawansowany zarówno pod względem fizycznym, jak i technicznym, choć nadal ma pole do rozwoju. Potrafi dobrze grać na różnych pozycjach. To będzie nowy Kevin De Bruyne - ocenił trener Napoli.