Trener Bayernu ocenił szanse na odejście Lewandowskiego

Nowy menadżer Lewandowskiego, Pini Zahavi, to agent słynący z przeprowadzania trudnych transferów. To on stał m.in. za przejściem Neymara z Barcelony do Paris Saint-Germain. Zdaniem mediów teraz 74-latek ma zrobić wszystko, żeby kapitan reprezentacji Polski trafił do Realu Madryt.

Zahavi kontaktował się już z przedstawicielami mistrzów Hiszpanii, którzy wyrazili zainteresowanie Lewandowskim i zapowiedzieli, że są w stanie zapłacić za niego 150 mln euro. Nie wiadomo jednak, czy na sprzedaż swojego najlepszego strzelca zgodzą się właściciele Bayernu Monachium.

- Piłkarze mogą dowolnie zmieniać agentów, to nie jest zakazane i nie oznacza niczego. Bayern utrzyma wszystkich kluczowych piłkarzy. Nie sądzę, żeby istniała szansa na odejście Lewandowskiego z klubu - skomentował Jupp Heynckes, trener Bayernu.

Lewandowski w obecnym sezonie rozegrał 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich 29 goli i zaliczył cztery asysty.

