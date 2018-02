Onico Warszawa. Do Bielska-Białej po czternastą wygraną

We wtorek 20 lutego ONICO Warszawa zmierzyło się z aktualnymi mistrzami Polski i liderami PlusLigi, ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. W obliczu kontuzji, które pojawiły się w stołecznej drużynie – problemy zdrowotne mają Bartosz Kwolek, Sharone Vernon-Evans oraz Jan Nowakowski – kędzierzynian typowani byli jako zdecydowani faworyci. Drużyna prowadzona przez Stephane’a Antigę nie złożyła jednak broni i w rewelacyjnym stylu rozpoczęła spotkanie z mistrzami Polski. W pierwszych dwóch setach znakomicie spisywali się m.in. Nikola Gjorgiew, Andrzej Wrona i Wojciech Włodarczyk. Po godzinie od pierwszego gwizdka ONICO prowadziło już 2:0.

ZAKSA nie dała jednak za wygraną, odrobiła straty w dwóch kolejnych partiach i doprowadziła do tie-breaka. W nim górą była jednak ekipa Stephane’a Antigi, która pokonała mistrzów Polski 15:11. – W przerwie po czwartym secie powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy we własnej hali, musimy bronić własnego boiska i pokazać siłę przed warszawską publicznością. Bardziej od tej statuetki MVP cieszy mnie to, że zaprezentowaliśmy niesamowitą siłę mentalną, dzięki której pokonaliśmy mistrzów Polski – powiedział po spotkaniu Nikola Gjorgiew. Spotkanie rozgrywane awansem w ramach 23. kolejki obejrzało 4230 widzów. W tym sezonie to rekordowa frekwencja w warszawskiej hali COS Torwar.

Powrót na pozycję wicelidera

Dzięki wtorkowemu zwycięstwu nad ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle ONICO Warszawa powróciło na fotel wicelidera rozgrywek. Po 22 meczach warszawianie mają na koncie 17 wygranych i zaledwie 5 przegranych, co łącznie daje im 49 punktów. Do prowadzących w tabeli kędzierzynian drużyna Stephane’a Antigi traci 10 oczek, natomiast nad trzecią PGE Skrą Bełchatów ma 2 punkty przewagi. Bełchatowianie rozegrali jednak do tej pory jedno spotkanie mniej.

Spryt i doświadczenie

Pod nieobecność Bartosza Kwolka, przechodzącego rekonwalescencję po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego, w podstawowym składzie ONICO Warszawa występuje trzydziestosześcioletni Guillaume Samica. Do tej pory francuski przyjmujący pojawiał się na boisku głównie w roli zmiennika, jednak od dwóch spotkań rozgrywa z warszawianami pełne, pięciosetowe spotkania i spisuje się znakomicie. Powrót Francuza do podstawowego składu ONICO okazał się strzałem w dziesiątkę. W pierwszym meczu bez Bartosza Kwolka to właśnie Samica został wybrany MVP spotkania. – Siatkówka jest dla mnie jak jazda na rowerze – raz się nauczysz i już nigdy nie zapomnisz, jak się to robi. Czasami jedziesz wolniej, czasami szybciej, ale nigdy się tego nie oduczysz. Dzisiaj dobrze czułem się na boisku, czułem też duże wsparcie ze strony chłopaków. Otrzymanie tytułu MVP zawsze jest miłe – powiedział francuski przyjmujący po meczu z Dafi Społem Kielce.

Do Bielska-Białej po czternaste zwycięstwo

Najbliższym rywalem stołecznej drużyny będzie BBTS Bielsko-Biała. Podopieczni trenera Pawła Gradowskiego z dziesięcioma punktami na koncie plasują się na ostatniej, szesnastej pozycji w tabeli PlusLigi. W tym sezonie bielszczanie pokonali Łuczniczkę Bydgoszcz, Espadon Szczecin i Dafi Społem Kielce, a po jednym punkcie zdobyli w domowych spotkaniach przeciwko Aluronowi Virtu Warcie Zawiercie i Jastrzębskiemu Węglowi. Zdaniem trenera ONICO Warszawa, Stephane’a Antigi, sobotnie spotkanie z BBTS-em wcale nie będzie łatwe. – Teraz trzeba uważać, bo wydaje się, że mecz z BBTS-em Bielsko-Biała może być łatwy, ale taki nie będzie. Podobnie wyglądały spotkania z Łuczniczką Bydgoszcz czy Dafi Społem Kielce. Musimy odpocząć i skoncentrować się, żeby wygrać kolejne spotkanie – powiedział przed meczem z bielszczanami Stephane Antiga.

Pierwsze starcie z Bielskiem

Po raz pierwszy w tym sezonie ONICO Warszawa zmierzyło się z BBTS-em 28 października w stołecznej hali COS Torwar. Górą byli gospodarze, którzy gładko pokonali bielszczan 3:0. MVP spotkania wybrany został rozgrywający ONICO, Antoine Brizard. Mecz 7. kolejki PlusLigi okazał się ważną datą w terminarzu stołecznej drużyny, bo właśnie od tej pory warszawianie są niepokonani we własnej hali.

Mecz BBTS Bielsko-Biała – ONICO Warszawa odbędzie się w sobotę 24 lutego o godzinie 17:00 w bielskiej Hali Pod Dębowcem. Na relację ze spotkania zapraszamy na naszą stronę internetową oraz oficjalne konta społecznościowe.