Bayern skomentował decyzję o zmianie agenta Lewandowskiego

"Zmiana agenta, to prywatna sprawa zawodnika. Nie mamy zamiaru ingerować w jego decyzje" - powiedział rzecznik prasowy Bayernu Monachium po tym, jak ogłoszono, że nowym menadżerem Lewandowskiego został 74-letni Pini Zahavi.

Zahavi to izraelski biznesmen, który jako jeden z pierwszych zaczął korzystać na finansowym rozwoju piłki nożnej i coraz wyższych kwotach płaconych za transfery piłkarzy. Doświadczony agent w swojej karierze przeprowadził kilka spektakularnych transakcji. To on odpowiadał m.in. za transfer Rio Ferdinanda z West Hamu do Leeds United (za 30 mln euro), a następnie do Manchesteru United (47 mln euro), czy za sprowadzenie Petra Cecha i Didiera Drogby do Chelsea.

Teraz Izraelczyk ma pomóc Lewandowskiemu w transferze do innego klubu i podpisaniu prawdopodobnie ostatniego wielkiego kontraktu w karierze. Zahavi kontaktował się już z przedstawicielami Realu Madryt, którzy wyrazili zainteresowanie reprezentantem Polski.

Nie zmieni się jednak nic w kwestii interesów Lewandowskiego na rynku niemieckim. Za nie wciąż będzie odpowiadał Maik Barthel, który od kilku lat współpracuje z 29-latkiem.

