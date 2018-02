Pjongczang 2018. Niemiecka łyżwiarka tańczyła do muzyki z "Listy Schindlera"

Film Stevena Spielberga z 1993 roku opowiada historię niemieckiego właściciela fabryki i nazisty Oskara Schindlera, który uratował 1,2 tys. Żydów podczas II Wojny Światowej. Muzykę do filmu napisał John Williams i dostał za nią Oscara.

21-letnia Niemka na lodzie pojawiła się w piątek. Gdy ruszyła do wykonania programu dowolnego, w internecie rozpętała się burza. Wszystko przez to, że tańczyła do niosącej spory ładunek emocjonalny muzyki z "Listy Schindlera". Widok niemieckiej łyżwiarki tańczącej do tego utworu wzbudził spore kontrowersje.

"Wygrała złoto w konkurencji braku poczucia dobrego smaku" - komentuje NY Daily News. "Totalny brak wyczucia" - dodaje "The Sun".

Nancy Armour z "USA Today" zasugerowała, że do muzyki z tego filmu tańczyć w ogóle się nie powinno.

Ale fakty są takie, że nie był to pierwszy przypadek, gdy muzykę Williamsa wykorzystuje się w łyżwiarstwie figurowym. Ba, to nie pierwszy raz, gdy do takiej muzyki tańczyła niemiecka łyżwiarka. W 1994 roku Niemka Katarina Witt tańczyła do tego utworu, ale nie była to rywalizacja olimpijska. W 2014 roku w Soczi na igrzyskach do tej muzyki tańczyła Rosjanka Julija Lipnicka.

Schott w rywalizacji łyżwiarek figurowych zajęła 18. miejsce.