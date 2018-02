David de Gea przedłuży kontrakt z Manchesterem? Co z transferem do Realu?

De Gea od kilku(nastu) miesięcy jest łączony z transferem do Realu. Hiszpan sam również wielokrotnie podkreślał, że chętnie wróciłby do ojczyzny. Wygląda jednak na to, że teraz zmienił zdanie, ponieważ bardzo możliwe, że niebawem podpisze nowy kontrakt z Manchesterem United.

David de Gea AP PHOTO/AP

Zdaniem angielskich mediów 27-latek może liczyć na niewielką podwyżkę. Aktualnie zarabia bowiem 200 tysięcy funtów tygodniowo, na mocy nowego kontraktu miałby zarabiać około 250 tysięcy, a umowa obowiązywałaby do 2021 roku.

De Gea, zaliczany do grona najlepszych bramkarzy na świecie, aktualnie znajduje się w znakomitej formie, co udowodnił w środowym meczu Ligi Mistrzów, w którym Manchester zremisował bezbramkowo z Sevillą, a Hiszpan został bohaterem spotkania, popisując się kilkoma świetnymi interwencjami, jak ta po strzale głową Muriela z bardzo bliskiej odległości.

W obecnym sezonie wychowanek Atletico Madryt rozegrał 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których aż dziewiętnaście razy zachował czyste konto.