Liga Europy. Zwycięstwo Napoli i gol Zielińskiego

Dla Napoli najważniejsze są rozgrywki ligowe, dlatego włoski zespół w obu meczach wystawił częściowo rezerwowy zespół. Szanse na awans Napoli miało małe już przed rewanżem, ale nieoczekiwanie Włochom zabrakło zaledwie jednego gola do awansu.

W 33. minucie wynik spotkania otworzył Piotr Zieliński, który trafił do pustej bramki - Gulacsi odbił piłkę po strzale Lorenzo Insigne. To już siódmy gol Polaka w tym sezonie w 34 meczu.

Insigne trafił na 2-0 w 86. minucie, ale wobec remisu 3-3 w dwumeczu dalej awansował RB Lipsk - dzięki wyjazdowym golom.

W 1/8 finału zagra za to Maciej Rybus. Jego Lokomotiw Moskwa pokonał 1-0 Niceę po golu Igora Denisowa. W pierwszym meczu Rosjanie wygrali 3-2. W tej fazie zobaczymy również Dynamo Kijów i Tomasza Kędziorę. Ukraińcy zremisowali 0-0 z AEK-iem, co wystarczyło im do awansu wobec remisu 1-1 w Atenach.

W pierwszym meczu FCSB pokonało Lazio 1-0, ale w rewanżu Włosi pokazali swoją siłę. Wygrali aż 5-1, a hat-tricka strzelił Ciro Immobile.

Wyniki meczów Ligi Europy:

Atletico Madryt 1-0 Kopenhaga (5-1 w dwumeczu)

Viktoria Pilzno 2-0 Partizan (2-0)

Lazio 5-1 FCSB (5-2)

Lokomotiw Moskwa 1-0 Nice (4-2)

RB Lipsk 0-2 Napoli (3-3)

Sporting 3-3 Astana (6-4)

Villarreal 0-1 Lyon (1-4)

Zenit Sankt-Petersburg 3-0 Celtic (3-1)

Dynamo Kijów 0-0 AEK (1-1)

CSKA Moskwa 1-0 Crvena Zvezda (1-0)